Sistema Penitenciário do RN será debatido na Assembleia Legislativa

Eduardo Maia/AL

A primeira audiência pública do ano, após o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, vai discutir a crise penitenciária do Rio Grande do Norte e a situação do presídio de Alcaçuz, em Nísia Floresta. O debate, proposto pelo deputado Kelps Lima (Solidariedade), acontece na próxima segunda-feira (6), às 9h30min, no auditório da Casa Legislativa.



“O sistema penitenciário do Estado encontra-se falido e o presídio de Alcaçuz reflete essa realidade. A população carcerária supera de maneira absurda a disponibilidade de vagas no sistema, além da crítica estrutura física dos presídios e a defasagem do número de agentes penitenciários”, justifica Kelps.



A intenção do deputado Kelps é dar voz aos setores da sociedade interessados no apontamento de soluções para o sistema prisional. Para tanto, foram convidados para o debate representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de Ministério Público, agentes penitenciários e entidades representativas.