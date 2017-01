STTU e Exército traçam planos para garantir segurança nas vias públicas

A crise na segurança pública vem pautando diversas reuniões com técnicos da Prefeitura do Natal, Estado e a União. O secretário adjunto de Transporte, Clodoaldo Trindade recebeu representação do Exército Brasileiro para tratar de um plano de segurança para as vias e os principais corredores de ônibus na cidade.De acordo com o secretário adjunto Clodoaldo Trindade “o Exército, na autoridade representativa do Major Correia, acatou as sugestões da STTU para intensificar a operação nas principais vias da cidade e os pontos críticos visando assim coibir atos de violência contra os usuários e o sistema de transporte da capital.”Entre as sugestões dadas pelo secretário, está a intensificação do patrulhamento permanente nas principais vias e pontos críticos do município, identificando agentes suspeitos, realizando abordagens e garantindo a operacionalização do Sistema de Transporte Público de Passageiro. E para isso, segundo o gestor, o “Exército realizará um trabalho de cooperação específico, atuando na inspeção e fiscalização das vias públicas de forma permanente”.De acordo ainda com Clodoaldo Trindade, o sistema de transporte público da Capital já atua com frota normal, mantendo todas as ordens de serviços, inclusive os quadros de horários e números de viagens nas linhas.