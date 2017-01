Supostos foragidos de Alcaçuz são capturados na Paraíba

Vídeo/PM-PB No momento da prisão, a dupla afirmou que havia fugido no último sábado (14) durante a rebelião que resultou na morte de 26 detentos.

Dois homens que supostamente teriam fugido da penitenciária estadual de Alcaçuz foram presos nesta segunda-feira (16), na cidade de São Bento, interior da Paraíba após operação conjunta da Polícia Militar e Civil daquela região.

Identificados como Andrei da Silva Leão e João Bosco, ele foram presos junto com um terceiro elemento que seria parente dos suspeitos e é suspeito de ter dado abrigo aos fugitivos. Em vídeos divulgados pela polícia local, os dois suspeitos se disseram integrante da facção PCC e teriam fugido por um buraco.

A Sejuc aguarda a contagem dos presos para confirmar a informação sobre fugas em meio ao caos que se instalou na unidade prisional desde o último sábado (14), e durou cerca de 13 horas, encerrando após entrada da Polícia Miliar na unidade.

Entenda o caso

A guerra entre facções - Primeiro Comando da Capital (PCC) e Sindicato do RN - motivou a rebelião. Presos do Pavilhão Rogério Coutinho Madruga, considerado de segurança máxima, escaparam das celas e pularam o muro.

Depois eles cercaram o Pavilhão 3 e forçaram os presos que não pertencem a nenhuma das facções rebeladas a ajudá-los na invasão de outro Pavilhão.

Em seguida, eles cercaram o Pavilhão 4 e renderam os presos, que integram o Sindicato do RN. A partir daí, foi iniciado o confronto. Além das mortes, filmadas e distribuídas em grupos de Whatsapp pelos próprios detentos, eles destruíram a estrutura física das celas. Além disso, atearam fogo em colchões e atiraram pedras contra agentes penitenciários e policiais militares que estão nas guaritas.

Do lado de fora, familiares aflitos aguardam notícias e clamam pela entrada da Polícia Militar nos pavilhões para a retomada do controle da maior unidade prisional do Rio Grande do Norte.

A Penitenciaria Estadual de Alcaçuz tem capacidade para 620 homens, mas abriga cerca de 1.150. Construída numa região de dunas, cujo acesso é feito por estrada de barro, é cenário constante de rebeliões e mortes de presos.

Confira vídeo: