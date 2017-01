Suspeita é que pode haver mais corpos em Alcaçuz

Ricardo Júnior/Nominuto.com De acordo com a Sejuc, as equipes da Caern vão inspecionar as fossas assim que as forças policiais retomarem o controle da situação.

O número de 26 presos mortos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, pode aumentar. A Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) solicitou à Companhia de Águas e Esgotos do estado (Caern) que inspecione as fossas existentes no interior da unidade em busca de possíveis corpos de presos.

Um caminhão da Caern já está na penitenciária aguardando a situação ficar mais tranquila no local para fazer a inspeção. Isso porque, nesta segunda-feira (16), um grupo de detentos voltou a ocupar o local, subindo nos telhados de um dos pavilhões.

De acordo com a Sejuc, as equipes da Caern vão inspecionar as fossas assim que as forças policiais retomarem o controle da situação e as condições de segurança estejam garantidas. No início da tarde, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo de Operações Especias (GOE) ingressaram na penitenciária para negociar com os presos.