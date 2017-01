Vídeo mostra bandidos que incendiaram terminal de ônibus

Reprodução/Polícia Civil Bandidos invadiram o terminal de ônibus do Vale Dourado, agrediram funcionários e incendiaram o local.

A Polícia Civil pede ajuda à população para identificar e localizar os criminosos que promoveram um incêndio no Terminal de ônibus do Vale Dourado, localizado na zona norte de Natal, na tarde desta quarta-feira (19).

Um vídeo com as imagens do cometimento do crime foi disponibilizado pela Polícia.

Quem tiver informações sobre os que praticaram o ato pode fazer denúncias anônimas pelo Disque Denuncia 181 ou pelo número telefônico 3232 1546, da 9ª Delegacia de Polícia Civil.

Confira o vídeo: