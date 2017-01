Walber Virgolino mantém número de 26 mortos em Alcaçuz

Assecom Ao todo 26 corpos foram retirados de Alcaçuz e nenhum outro foi encontrado até o momento, afirmou o secretário.

A situação de tensão na Penitenciária Estadual de Alcaçuz ultrapassa 72 horas. Iniciada no sábado (14), por volta das 16h, por meio de um confronto entre duas facções rivais que dominam os presídios do estado, o confronto resultou na morte de 26 detentos.

Durante coletiva à imprensa hoje (17), o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Walber Virgolino, reafirmou o número de óbitos, mas não descartou a possibilidade de outras vítimas fatais após o confronto. “O número de mortos não mudou. Ao todo 26 corpos foram retirados de Alcaçuz e nenhum outro foi encontrado até o momento, então não tenho como afirmar se existem mais”, afirmou.

Segundo ele, só será possível mensurar o quantitativo após a contagem dos presos, o que só pode acontecer após a separação dos detentos por pavilhão. “A partir disso vamos checar a quantidade de presos, se houve fuga e confirmação de mortos”, revelou ele aos jornalistas.

Com uma média de 1600 presos soltos na unidade, de acordo com o próprio titular da Sejuc, a expectativa da pasta é que daqui para sexta-feira seja iniciada essa recontagem. “Será quando estamos prevendo que eles voltem aos pavilhões, o que não é tão fácil já que o presídio está depredado e precisando de melhorias”, acrescenta.

Na oportunidade, Virgolino explicou a diferença entre rebelião e motim. De acordo com ele, rebelião é um confronto entre presos e motim é qualquer tipo de ação que foge a normalidade. Com base nesses conceitos, o secretário explicou que as ações de hoje se caracterizavam como motim e não rebelião como foi inicialmente divulgado.