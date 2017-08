Aplicativo voltado para o turismo é lançado pela prefeitura

Alex Régis

Um guia turístico na palma das mãos por meio do celular ou tablet. O aplicativo Visit Natal foi lançado nesta sexta-feira (25), no Salão Nobre da Prefeitura do Natal, pelo prefeito Carlos Eduardo e a secretária Municipal do Turismo, Christiane Alecrim. O Visit Natal é uma ferramenta que auxiliará, de forma gratuita, fácil e prática, o turista a viver uma melhor experiência de visitar a capital potiguar.



Na cerimônia de divulgação do aplicativo, o chefe do Executivo municipal comemorou o lançamento do aplicativo que vai fomentar o turismo e a economia, colaborando para o desenvolvimento econômico da cidade.



O prefeito lembrou que a principal atividade econômica de Natal é o turismo. Então, o turista que chega muitas vezes tem a dificuldade de ter acesso à nossa história, conhecer as opções de lazer e os serviços. "O app vai permitir que o turista conheça Natal, facilitando os passeios pela cidade, é um benefício não só para os turistas, como também, para os estudantes que vão poder fazer pesquisas”, destacou Carlos Eduardo.



O app Visit Natal funciona sem necessidade do uso da internet móvel, é bilíngue e já está disponível para download para os usuários do Sistema Android, na Play Store, em breve, estará apto para os usuários da plataforma IOS, na Apple Store.



As principais características do Visit Natal são: disponibilidade de informações oficiais atualizadas pela Secretaria de Turismo, exibição dos principais atrativos turísticos, geolocalização e exibição do mapa de atrativos, notificação de distância do destino escolhido, atrações culturais, serviços de alimentação, bancos e, ainda, a avaliação dos pontos turísticos.



O aplicativo do turismo potiguar foi idealizado no Programa Natal Cidade Inteligente e Humana, desenvolvido em parceria entre Prefeitura, via Secretaria Municipal de Planejamento, e UFRN, por intermédio do Instituto Metrópole Digital. O programa visa promover a cooperação no conhecimento e inovação, por meio de ações integradas para o desenvolvimento de soluções urbanas inovadoras.