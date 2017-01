Programa de incentivo a startups abre inscrições

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) iniciou hoje (23) as inscrições para o programa InovAtiva Brasil, que oferece mentoria e aceleração de startups de forma gratuita. O programa oferece 300 vagas para capacitação, mentoria e conexão com possíveis investidores. As inscrições até dia 20 de fevereiro.



O InovAtiva Brasil é realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Sebrae, com execução pela Fundação CERTI. Em 2016, o programa selecionou 600 startups para dois ciclos de aceleração. O secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC, Marcos Vinícius de Souza, explica que a expectativa para este ano é de avanços no programa, que já oferece capacitação em empreendedorismo inovador.



“Os empreendedores apresentarão seus projetos a executivos experientes, com vantagens adicionais, como possíveis parceiros e até apoio para internacionalização dos projetos’’, conta Marcos Vinícius.



Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, a grande diversidade de negócios acelerados pelo programa dá visibilidade ao empreendedorismo no Brasil. “Em 2016, tivemos 600 empresas aceleradas nos mais diversos segmentos da economia. Isso reforça que a inovação está em toda parte e deve ser incentivada, especialmente para garantir a competitividade dos pequenos negócios”, avaliou o presidente do Sebrae.