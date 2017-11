Previsão de sol com muitas algumas em Natal

Fladson Soares/Nominuto Nesta sexta-feira, a umidade em Natal chega a 62%, e a velocidade do vento pode atingir 16 km/h.

Natal amanheceu nesta sexta-feira (17) com sol e algumas nuvens. Segundo a Climatempo, dia será de sol com possibilidade remota de chuva.A umidade em Natal chega a 62%, e a velocidade do vento pode atingir 16 km/h.

A temperatura em Natal vai variar entre a mínima de 24º e a máxima de 31º graus. A sensação térmica é de 29º.

Em Mossoró, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva.

A temperatura no município varia entre a mínima de 24º e a máxima de 34º graus. A sensação térmica é de 32º.

