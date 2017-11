Bloqueio no trânsito para obras na BR 101 começa neste sábado

O trânsito na BR 101 será alterado a partir das 7h deste sábado (18). Os dois sentidos da via serão bloqueados pelos próximos seis meses para construção de um viaduto. As obras são do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT).

A interdição compreende a entrada do Conjunto Cidade Satélite e segue até o pórtico dos Reis Magos, em Neópolis.

Nesto período de interrupção das vias, o trânsito vai ser desviado pelas marginais da BR.

A mudança no fluxo de veículos é motivada pela construção de um viaduto próximo à Avenida Abel Cabral, e de uma "passagem inferior" próximo à Avenida Maria Lacerda.

A expectativa do DNIT é que após a conclusão da obra, o trânsito do local vai fluir com mais agilidade.

Também haverá mudanças no cruzamento da Av. Prudente de Morais com a Av. Gov. Tarcísio de Vasconcelos Maia (Av. da Integração). Ela consiste na proibição da conversão à esquerda para quem se destina a BR-101 Sul. Para quem está na Av. Prefeito Omar O’Grady (prolongamento da Av. Prudente de Morais) e acessa a Av. da Integração sentido Rua Jaguarari, nada muda.Segundo a STTU, a Prudente de Morais será a principal alternativa para quem vai à Cidade Satélite e Parnamirim e a medida irá dar mais fluidez a via.

Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.