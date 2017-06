Cinco pessoas morreram nas rodovias federais do RN durante o feriadão

Arquivo

A operação Corpus Christi 2017 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou à meia-noite deste domingo (18) com um triste número: cinco mortos em rodovias federais no Rio Grande do Norte. Apesar do reforço de fiscalização e repetição de ações de educação para o trânsito, houve quatro acidentes que resultaram em óbitos.



Os números da operação apontam para um possível relaxamento de condutores, passageiros e pedestres nesta relação social delicada que é o trânsito. A fiscalização de alcoolemia é um indicativo disto. Neste ano, a PRF realizou 15% mais testes que em 2016, mas o número de multas e pessoas detidas foram muito maiores: 92% e 100%, respectivamente.



Outro indicativo nessa direção é o número de ultrapassagens proibidas. Enquanto 123 motoristas foram autuados em 2016 por realizar a manobra em faixa dupla contínua amarela ou de forma forçosa, em 2017 o número foi ainda maior: 143, o que equivale a um aumento de 16%.







A PRF reforça que em ambos os casos é que estas atitudes perigosas são assuntos constantes nos pronunciamentos sobre riscos no trânsito, principalmente antes de feriados prolongados.



Neste sentido, e não por acaso, os valores das multas para essas imprudências foram bastante majorados em 2016, com o único intuito de desencorajar a prática perigosa desses atos na direção de veículo automotor. Como exemplo, a multa ao motorista flagrado por alcoolemia é de R$ 2.934,70, dobrando no caso de reincidência dentro de 12 meses, e por ultrapassar em faixa contínua amarela é de R$ 1.467,35.