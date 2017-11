Corrida altera trânsito e transporte na Zona Sul neste sábado

Segundo a Secretaria, serão interditadas das 13h30 às 20h a Avenida Lima e Silva – entre o Viaduto Estaiado e a BR-101 Sul apenas no sentido Parnamirim; Túnel da Av. Romualdo Galvão; Marginal da BR-101 – entre o Viaduto da Arena das Dunas e o Túnel da UFRN; Rua Coronel João Medeiros (Anel Viário da UFRN); Avenida Passeio dos Girassóis; Avenida Dr. Sólon de Miranda Galvão; Avenida Engenheiro Roberto Freire – entre a Rua Professor Manoel Vilar e a Via Costeira apenas Ponta Negra/BR-101; e a Via Costeira – apenas no sentido centro/Ponta Negra.O motorista que vem na avenida Prudente de Morais e costuma acessar a Avenida Lima e Silva para chegar a BR-101, pode girar o quarteirão a partir da Avenida Miguel Castro, entrando na Rua São José, Avenida Amintas Barros, Avenida Senador Salgado Filho e entrando na BR-101. Também pode acessar a Rua Bento Gonçalves a esquerda a partir da Avenida Prudente de Morais, entrando na Rua Ataulfo Alves e chegando a Marginal da BR-101.Já o motorista que segue pela Avenida Romualdo Galvão e acessa o túnel para chegar a BR-101 pode girar o quarteirão na Avenida Miguel Castro, entrando na Avenida Prudente de Morais e na avenida Amintas Barros, onde acessa a Avenida Senador Salgado Filho e entra na BR-101. Ele pode ainda acessar a Avenida Prudente de Morais a esquerda, entrando na Rua Bento Gonçalves e Rua Ataulfo Alves, chegando a Marginal da BR-101.Por sua vez, o motorista que deseja ir ao Campus Universitário da UFRN terá que acessar pelo Anel Viário da instituição, que poderá ser acessado a partir da BR-101 Sul, entrando na alça do Viaduto do 4º Centenário que dá acesso a Nova Descoberta.Já a Avenida Engenheiro Roberto Freire terá a pista Ponta Negra/BR-101 fechada no trecho entre a Rua Manoel Vilar e a Via Costeira. A pista no sentido contrário irá operar em mão-dupla. Como alternativas, o motorista pode utilizar a Rua Ismael Pereira da Silva, Rua Industrial João Motta, Rua Presbítero Porfírio Gomes da Silva e a Rua Walter Duarte Pereira. Também é possível utilizar a Avenida das Alagoas, acessando a Rua Araxá e Rua Énico Monteiro para chegar as ruas citadas acima e a Avenida Engenheiro Roberto Freire. A Via Costeira também será fechada, mas apenas no sentido centro/Ponta Negra. A pista no sentido contrário funcionará em mão-dupla.Ao todo, 14 linhas de ônibus sofrerão desvios de itinerário. Outras 19 linhas sofrerão mudanças nas paradas de ônibus e seis terão mudanças de itinerário e paradas.De acordo com a STTU, as linhas 02 (Gramoré/Mirassol), 04 (Amarante/Mirassol), 07 (Alvorada IV/Cidade Jardim), 07A (Jardim Progresso/Cidade Jardim), 26 (Soledade I/Ponta Negra), 37 (Rocas/Cidade Satélite, via Praça), 46 (Ponta Negra/Ribeira, via Praça), 50 (Serrambi/Santa Catarina), 51 (Rocas/Pirangi, via Praça), 52 (Rocas/Pirangi, via Alecrim), 54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim), 60 (Pajuçara/Mirassol), 63A (Felipe Camarão/Mirassol), 65 (Serrambi/Quintas, via Praça/Alecrim), 72 (Vale Dourado/Mirassol), 73 (Santarém/Ponta Negra), 77 (Parque dos Coqueiros/Mirassol), 79 (Parque das Dunas/Mirassol) e 599 (Leningrado/Guarapes/Mirassol) terão as paradas alteradas. A parada Centro Administrativo - S273 e Viaduto da UFRN - S271 serão deslocadas para a pista expressa da BR-101.A linha 08 (Redinha/Mirassol, via Rodoviária) sofrerá desvio apenas no sentido Mirassol a partir da Avenida Amintas Barros, entrando na Avenida Senador Salgado Filho e na BR-101 onde segue pela pista expressa, entrando na Marginal da BR-101 no acesso do Natal Shopping. No sentido Redinha, não haverá alterações. A parada desta linha no Viaduto da UFRN - S271 também será alterada para pista expressa da rodovia federal.Por sua vez, a linha 10/29 (Nova Natal/Nova Descoberta, via Campus) terá sua parada alterada para pista expressa da BR-101 na ida para Mirassol, entrando na Marginal da BR-101 no acesso ao Natal Shopping. Já no retorno ao Nova Natal, a linha muda a partir da Marginal da BR-101, seguindo pelo Viaduto da UFRN, Marginal da BR-101, Avenida Coronel Norton Chaves e Rua Djalma Maranhão – de onde segue normalmente. A parada desta linha no Viaduto da UFRN - S271 também mudará para pista expressa.Já a linha 48 (Santos Reis/Nova Descoberta, via Alecrim/Campus) vai mudar apenas na ida para UFRN, entrando na Avenida Capitão-Mor Gouveia (Anel Viário da UFRN), Marginal da BR-101, Avenida Coronel Norton Chaves e Rua Djalma Maranhão – de onde segue normalmente.As linhas 30 (Felipe Camarão/Pirangi, via Candelária/Campus) e 30A (Felipe Camarão/Pirangi, via Rua Padre Cícero/Candelária/Campus) não muda no sentido Pirangi. Já no sentido Felipe Camarão, a mudança começa a partir da Avenida Engenheiro Roberto Freire, entrando na Marginal da BR-101, Viaduto da UFRN, Marginal da BR-101, subindo o Viaduto do 4º Centenário de onde segue normalmente.Por sua vez, as linhas 31 (Felipe Camarão/Pirangi, via Campus/Candelária) e 31A (Felipe Camarão/Pirangi, via Rua Padre Cícero/Campus/Candelária) vai mudar a partir da Avenida Prudente de Morais, entrando na Avenida Amintas Barros, Avenida Senador Salgado Filho, BR-101 seguindo pela pista expressa, Viaduto de Ponta Negra e Avenida Engenheiro Roberto Freire, de onde segue normalmente. A parada desta linha no Centro Administrativo - S273 também será transferida para pista expressa da rodovia federal. Na volta a Felipe Camarão, não há alterações.As linhas 33 (Planalto/Praia do Meio, via Avenida Prudente de Morais) e 44 (Rocas/Cidade Satélite, via Alecrim) mudarão de itinerário apenas no sentido Cidade Satélite a partir da Avenida Prudente de Morais, entrando na Avenida Miguel Castro, Rua São José, Avenida Amintas Barros, Avenida Senador Salgado Filho, BR-101 seguindo pela pista expressa até o acesso ao Natal Shopping, onde entra na Marginal da BR-101. A parada destas linhas no Viaduto da UFRN - S271 também será transferida para a pista expressa da rodovia federal.Por sua vez, as linhas 33A (Planalto/Praia do Meio, via Avenida Hermes da Fonseca) e 39 (Cidade Nova/Ribeira, via Tirol) muda apenas no sentido Petrópolis a partir da Avenida Prudente de Morais, entrando na Avenida Amintas Barros e Avenida Senador Salgado Filho e segue o itinerário normal.Já a linha 63 (Felipe Camarão/Campus) muda apenas no sentido Via Direta a partir da Avenida Senador Salgado Filho, seguindo pela pista expressa da BR-101, Viaduto de Ponta Negra, Avenida Engenheiro Roberto Freire e Marginal da BR-101, de onde segue normalmente. A parada desta linha no Centro Administrativo - S273 também será transferida para a pista expressa da rodovia federal. Na volta para Felipe Camarão, não há alterações.A linha 66 (Ponta Negra/Cidade da Esperança, via Bom Pastor) muda, no sentido Cidade da Esperança, a partir da Avenida Engenheiro Roberto Freire, Marginal da BR-101, Viaduto de Ponta Negra, Marginal da BR-101, Avenida Coronel Norton Chaves, Rua Djalma Maranhão e segue o itinerário normal. Já no retorno a Ponta Negra, a mudança começa a partir da Avenida Antônio Basílio, entrando na Avenida Xavier da Silveira, Rua da Saudade, Avenida Brigadeiro Gomes Ribeiro, Rua Djalma Maranhão, Avenida Coronel Norton Chaves, Viaduto do 4º Centenário, Avenida Lima e Silva, Avenida Romualdo Galvão, Rua Padre João Damasceno, Avenida Miguel Castro, Avenida Senador Salgado Filho, BR-101, Viaduto de Ponta Negra e Avenida Engenheiro Roberto Freire, de onde segue o itinerário normal.Por sua vez, as linhas 301 (Parque das Dunas/Mirassol, via Avenida Romualdo Galvão, 304 (Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Romualdo Galvão) e 312 (Nova Natal/Mirassol, via Avenida Romualdo Galvão) apenas no sentido Mirassol a partir da Avenida Romualdo Galvão, entrando na Avenida Miguel Castro, Avenida Prudente de Morais, Avenida Amintas Barros, Avenida Senador Salgado Filho, BR 101, seguindo pela pista expressa até o acesso ao Natal Shopping, entrando na Marginal da BR-101 e seguindo seu itinerário normal. A parada destas linhas no Viaduto da UFRN - S271 também será transferida para pista expressa.Já as linhas 308 (José Sarney/Mirassol, via Rodoviária) e 310 (Redinha/Mirassol, via Rodoviária) desviarão apenas no sentido Mirassol a partir da Avenida Capitão-Mor Gouveia, entrando na Avenida Prudente de Morais, Avenida Amintas Barros, Avenida Senador Salgado Filho, BR 101, seguindo pela pista expressa até o acesso ao Natal Shopping, entrando na Marginal da BR-101 e seguindo seu itinerário normal. A parada destas linhas no Viaduto da UFRN - S271 também será transferida para pista expressa.Por fim, a linha 403A (Vila de Ponta Negra/Natal Shopping, via Campus) desviará somente no sentido Natal Shopping a partir da Avenida Engenheiro Roberto Freire, entrando na Marginal da BR-101, Túnel da UFRN e Marginal da BR-101 – de onde segue normalmente.Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.