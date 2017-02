Detran inicia na próxima quarta o vencimento das taxas do carnê de licenciamento

O Detran do Rio Grande do Norte lembra que o pagamento da taxa de licenciamento de veículos automotores tem os primeiros vencimentos planejados esta quarta-feira (8). A tabela indica que o primeiro grupo a efetuar o pagamento é o dos veículos com finais de placa 1 e 2, com sequência na quinta-feira (9) , respectivamente. Para efetuar a quitação o proprietário de veiculo automotor não precisa necessariamente do carnê, já que os boletos já estão disponíveis na internet.

O processo é simples. Basta o usuário acessar o site do Detran pelo endereço eletrônico www.detran.rn.gov.br, clicar no ícone “Consulta de Veículos” na página principal, e logo após, digitar a placa e o Renavam do automóvel que deseja efetivar a verificação. Feito isso, o condutor alcança a listagem dos débitos referentes ao licenciamento, seguro e IPVA do veículo.

Na sequência, é só clicar na taxa que deseja efetuar o pagamento, e imediatamente é aberta uma nova tela com as opções de emissão de boleto bancário direcionado ao Banco do Brasil ou as demais instituições bancárias. Já os correntistas do Banco do Brasil podem efetivar o pagamento diretamente no caixa eletrônico, informando CPF e sem precisar do boleto bancário.

O programa possibilita ao condutor a opção de quitação das taxas tanto pelo Banco do Brasil, como já era feito, como também por outras instituições bancárias. Depois de comprovados os pagamentos, o Detran enviará o documento do veículo (CRLV) para o endereço cadastrado do proprietário. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.