Detran lança campanha educativa com óculos que simula embriaguez

Visando conscientizar os condutores e reduzir o número de acidentes nas vias potiguares, o Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) continua apostando na educação como principal aliada na luta por um trânsito melhor. Pensando nisso, será lançada nesta quarta-feira (21), a partir das 13h, no Natal Shopping, a Campanha Educativa #CurtoDirigirBem.

O principal intuito do Detran com esta nova campanha é despertar a reflexão em cada um sobre o que se diz e o que se faz na posição de motorista no trânsito. As peças publicitárias vão retratar a realidade que também vai estar sendo mostrada por meio da reprodução fiel de acidentes fatais com motocicletas e automóveis expostos em área privativa do Natal Shopping.

Além da reprodução dos trágicos acidentes que acontecem diariamente em nossas estradas, essa nova campanha traz aos visitantes do Natal Shopping uma experiência com os óculos simuladores de embriaguez. Por meio de realidade virtual, o visitante poderá experimentar os efeitos do álcool ao qual o condutor embriagado fica passível. O equipamento mostra com exatidão o perigo para a vida humana do que é a embriaguez ao volante.

Um dado relevante, que pode ser atribuído as campanhas educativas encampadas pelo Detran nos últimos anos, é a constatação realizada pelo Hospital Walfredo Gurgel, que registrou uma redução de 12% no número de pacientes vítimas de acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte em 2016 em relação ao ano de 2015. Na avaliação do Detran, um fator preponderante para essa redução vem em função do trabalho de ampliação das campanhas educativas divulgadas em todo o Estado.

“Estamos conscientizando as pessoas da importância da prudência no trânsito e lembrando que ele é feito por todos nós: motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres. Se cada um fizer sua parte, respeitar as leis, teremos um trânsito seguro, como deve ser”, destacou o Diretor-Geral do Detran, Júlio César Câmara.

A campanha vai ainda apontar as várias situações em que vidas foram perdidas e que poderiam ter sido preservadas pelo simples fato do condutor respeitar a legislação de trânsito. Será empregado todo um aparato publicitário na mídia alertando para a responsabilidade social do motorista quando este conduz um veículo no trânsito, sendo essas peças publicitárias ampliadas com a ação efetiva das equipes de Educação de Trânsito do Detran, que estarão nas ruas e escolas do Estado promovendo a campanha educativa junto aos condutores e estudantes. “As últimas campanhas realizadas pelo Detran já resultaram em diminuição no número de acidentes, mas é preciso uma vigilância constante”, concluiu o diretor Júlio César.