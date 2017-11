Motorista passa mal, bate carro e mãe morre em acidente na zona norte

Divulgação/PRF Motorista do Pálio perdeu o controle do veículo após passar pela ponte de Igapó e colidiu contra um posta na zona norte.

Um grave acidente ocorrido na zona norte deixou uma mulher morta, além de um homem e uma criança feridos na tarde desta quarta-feira (15).



O motorista de um Pálio azul havia acabado de passar pela ponte de Igapó e seguia em direção à BR-101 Norte quando passou mal e perdeu o controle do veículo, colidindo frontalmente contra um poste.



O impacto ficou concentrado na maior parte do lado do passageiro, onde estava a mãe do condutor, que morreu ainda no local. No banco de trás estava o filho do motorista.



O pai e a criança foram socorridos, levados para o hospital e não correm risco de morrer. No entanto, o motorista ficou bastante abalado ao saber que o acidente provocou a morte da mãe.