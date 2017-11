Nenhuma acidente com morte foi registrado em rodovias federais do RN, diz PRF

Arquivo/PRF Durante o feriadão, a PRF realizou 986 testes do bafômetro, dos quais 35 foram autuados por dirirgir sob efeito de bebida alcoólica.

A operação Finados 2017 da Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite deste domingo (5), com um resultado bastante positivo. Após cinco dias de operação, não foi registrado nenhum acidente com morte nas rodovias federais no Rio Grande do Norte. Se comparado com o último feriado de 12 de outubro, observa-se redução significativa no número de acidentes, de feridos e nenhum óbito foi registrado.

Durante os cinco dias da operação, foram registrados nas rodovias federais do RN um total de 13 acidentes, que resultou em 19 pessoas feridas. No feriado da 12 de outubro foram registrados 21 acidentes, 22 feridos e seis mortes. O reforço na fiscalização e no policiamento, bem como o rigor no combate ao uso de bebida alcoólica, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens proibidas, foram determinantes para a consecução deste resultado.

Fiscalização



De quarta-feira (1) a domingo (5), 1.823 veículos e motoristas foram fiscalizados. Desse total, 1.500 foram autuados por cometerem infrações diversas. 986 condutores passaram pelo teste do bafômetro, dos quais 35 foram autuados por estarem dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Com relação ao excesso de velocidade, 2.002 veículos tiveram as suas imagens capturadas pelo radar fotográfico, por transitarem com velocidade excessiva e 202 motoristas foram autuados por fazerem ultrapassagens proibidas.







Destaca-se ainda que 55 pessoas foram autuados por transitarem sem fazer uso do cinto de segurança. Desse total 23 eram motoristas e 32 eram passageiros. A gravidade do acidente é potencializada quando o ocupante do veículo deixa de usar o cinto de segurança. Outros doze condutores foram autuados por transportarem crianças de até sete anos e meio, sem fazer uso dos dispositivos de segurança (cadeirinhas).



Educação para o trânsito



Na operação a PRF priorizou também as ações educativas. Ao longo das rodovias, 451 pessoas foram sensibilizadas através de palestras sobre segurança no trânsito.

Pessoas detidas



Durante o feriado a Polícia Rodoviária Federal também atuou no combate à criminalidade. Quatorze pessoas foram detidas por crimes diversos. Três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de droga. Duas mulheres foram flagradas transportando 4,5 Kg de cocaína pura e um jovem de 19 anos, flagrado com 3 kg de maconha prensada. Também foram recuperados cinco veículos e apreendidos sete.