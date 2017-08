Notificação por videomonitoramento começa dia 10 de setembro

De acordo com o secretário adjunto de Trânsito, Walter Pedro as sinalizações foram instaladas em todos os pontos de monitoramento e uma campanha educativa está sendo realizada para esclarecer os motoristas e condutores sobre a nova forma de fiscalização.O novo recurso vai auxiliar o agente de mobilidade da STTU a fiscalizar melhor o trânsito na cidade. As câmeras têm alcance de 500 metros onde estão instaladas, o que garante uma boa resolução da imagem e identificação do veículo.No total são 54 câmeras, sendo 32 pertencentes a STTU e 22 a Guarda Municipal que atuam de forma integrada. A fiscalização por câmeras está devidamente regulamentada a partir da nova atribuição dos equipamentos autorizada pela resolução 471/2013 do Denatran – que permite a autuação quando constatada a infração no trânsito.De acordo com a STTU até março de 2017, a infração mais recorrente é a ultrapassagem da velocidade permitida, representando 40% das multas por radares - com 51.795 infrações. O avanço do sinal vermelho foi a segunda infração mais cometida pelos motoristas, representando 4.154 multas ou 9,94% do total. A terceira mais comum foi a execução de conversão à esquerda em local proibido com 6,54% das multas – equivalente a 2.732 infrações.