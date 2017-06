Polícia Militar intensifica blitz no Trânsito de Mossoró

A Polícia Militar através do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) deflagrou durante a noite desta sexta-feira (16), uma operação de saturação com barreiras itinerantes nas adjacências do Mossoró cidade Junina.

Durante a noite, o CPRE saturou as adjacências do local da festa, com blitz ao longo das principais vias. Foram abordados 45 condutores, dos quais 03 apresentaram alguma irregularidade com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. O Capitão Lima comandante do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), junto com seu efetivo continuaram as abordagens durante toda madrugada. Também nesta madrugada as abordagens terão o reforço dos policiais da Lei Seca, comandados pelo Capitão Isaac, segundo o comandante da operação: “o intuito da operação Lei Seca é diminuir os acidentes fatais e de acordo com as estatísticas vem diminuindo”. A Operação Lei Seca realiza blitz onde todos os veículos e seus condutores são abordados e fazem o teste do etilômetro. Até o presente momento foram autuados 72 pessoas administrativamente, 03 pessoas presas, 24 autuados por diversas infrações no trânsito num total de 617 veículos abordados e 08 veículos recolhidos.