Policial civil morre atropelado durante corrida de buggy nas dunas de Jacumã

Reprodução O policial civil André Luis Josuá, de 47 anos, foi atingido por buggy no momento que registrava imagens da corrida em uma duna de Jacumã.

Um agente de Polícia Civil morreu na tarde deste domingo (27) após ser atropelado durante uma corrida de buggy realizada nas dunas da praia de Jacumã, em Ceará-Mirim.



Vídeos mostram o momento que André Luis Josuá de Lima, de 47 anos, é atingido por um veículo enquanto gravava a disputa dos carros. O local onde o policial estava junto com outras pessoas era sinalizado por bandeiras. Somente André foi atropelado.



O acidente aconteceu em uma curva. André Luis chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



A organização do evento disse que a corrida foi autorizada pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Ceará-Mirim e homologada pela Federação Potiguar de Automobilismo e que todas as medidas de segurança foram adotadas.



A Polícia Civil emitiu nota de pesar lamentando a perda do servidor considerado “um dos seus policiais mais humanos e comprometidos com a instituição”. O corpo de André Luis está sendo velado no Centro de Velório do Cemitério Morada da Paz, em Emaús.



Nota de pesar:

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte perdeu um dos seus policiais mais humanos e comprometidos com a instituição, na tarde deste domingo (27), durante um acidente. De forma trágica e completamente inesperada, o agente de polícia André Luis Josuá de Lima foi atropelado por um veículo e não resistiu aos ferimentos. É com imensa tristeza, que nós integrantes da Polícia Civil falamos da partida de Josuá. Com certeza, o seu sorriso, sua alegria e sua presença cativante estão marcadas na memória de todos que puderam trabalhar ao lado dele. Estamos consternados com a notícia e nesta hora difícil nos resta mandar consolo e força ao coração dos familiares.