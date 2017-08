Vice-prefeito de Grossos morre em acidente na região Oeste

Divulgação/PM Vice-prefeito de Grossos, Martins Carlos Gomes, dirigia uma Hilux na RN-012 quando capotou veículo e foi arremessado para fora do veículo.

O vice-prefeito da cidade de Grossos morreu em um grave acidente na noite deste domingo (20) na RN-012, próximo a entrada do município na região Oeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, Martins Carlos Gomes, de 53 anos, acabou não resistindo aos ferimentos após ser arremessado para fora de seu veículo.



Ainda segundo a polícia, o vice-prefeito dirigia uma Hilux quando perdeu o controle do carro e capotou. A suspeita é que a vítima estivesse sem o cinto de segurança e por isso foi arremessada.



O carro ficou completamente avariado. A PM isolou o local até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para a remoção do corpo.