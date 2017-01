CBTU discute expansão do VLT da Grande Natal para o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

A CBTU deu continuidade ao estudo de viabilidade técnica para a contratação do projeto executivo referente à implantação da Linha Roxa que interligará Natal ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, passando pelos municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante. A ação ocorre após a autorização de recursos para elaboração do projeto executivo anunciada pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, em atendimento ao pleito do governador Robinson Faria e do Deputado Federal Fábio Faria.

Participaram do encontro o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio de Medeiros, e seus respectivos secretários de Trânsito e de Meio Ambiente e Urbanismo, Paulo Roberto e Paulo de Tarso; o Superintendente do DNIT, Walter Fernandes; a Secretária adjunta da Infraestrutura do Rio Grande do Norte, Ieda Cortez; o representante do DER, Nicodemus Ferreira; e o Superintendente da CBTU Natal, Leonardo Diniz, acompanhado da equipe técnica da Companhia.

A reunião teve como objetivo firmar parcerias com os órgãos envolvidos e alinhar informações para subsidiar o estudo de viabilidade técnica. Na ocasião, os participantes destacaram a importância do projeto que beneficiará a população dos municípios de Natal, Extremoz e São Gonçalo do Amarante, bem como os usuários do aeroporto, trabalhadores e moradores da região.