Frota de ônibus é recolhida mais cedo em Natal

As últimas viagens, dos ônibus de Natal, partiram das garagens mais cedo nesta segunda-feira (23), às 19h30 e a frota foi recolhida antes do horário normal como medida de segurança por parte das empresas que temem novos ataques.

A empresa Conceição vai recolher um pouco mais tarde, às 21h30. A expectativa, é que nesta terça-feira (24), as empresas Guanabara, Santa Maria e Reunidas coloquem 70% da frota nas ruas a partir das 5h30.

A empresa Cidade do Natal terá 90% da frota nas ruas a partir das 5h30. A Via Sul sai com 100% da frota às 5h30 e a Conceição com 100% da frota às 5h.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município (Seturn), gradativamente os ônibus vão voltar a circular com frota e horário normal à medida que não haja ocorrências criminosas.