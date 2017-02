Número de usuários do Sistema de Trens Urbanos de Natal dobra em 2 anos

Pelo segundo ano consecutivo a CBTU Natal contabiliza crescimento do número de passageiros transportados. Em 2016 o aumento foi de 29% em relação ao ano anterior. Ao longo do último ano, foram transportados 3.085.567 passageiros, número superior aos 2.390.099 transportados em 2015. Em valores absolutos, houve o acréscimo de 695.468 passageiros transportados em 2016 comparado a 2015, que já havia acrescentado novos usuários. Se comparado ao ano de 2014, no qual 1.541.452 pessoas foram transportadas, este número mais que dobrou.

Um dos fatores que contribuiu para o crescimento foi a manutenção dos bons índices de regularidade e de pontualidade. Aliado a isso, 2016 foi o ano da consolidação da inserção de duas novas viagens na grade da Linha Norte (Natal/Ceará-Mirim) e do Projeto Trem da Praia, que iniciou operações tanto nos domingos como também nos feriados, inserindo oito novas viagens, sendo 4 para a linha Norte e 4 para a Sul.

Para a Companhia, a tendência é que se mantenha o ritmo de crescimento no número de passageiros transportados ao longo de 2017, uma vez que neste ano mais duas composições de VLT auxiliarão na operação do sistema, assim como novas viagens serão inseridas na grade horária. Atualmente, um grupo de trabalho, formado pelo corpo técnico da CBTU Natal, está analisando a inclusão de novas viagens na grade operacional, de modo que, ainda este ano, a CBTU lançará novas viagens.