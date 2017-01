Ônibus circulam com 80% da frota nesta terça-feira

Hudson Silvestre/Via Certa Natal

O serviço de transporte público em Natal ainda não foi totalmente normalizado. Nesta terça-feira (24), cerca de 80% da frota de ônibus saíram das garagens para as ruas da capital potiguar.



De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Rio Grande do Norte (Sintro), as empresas operam com variação na frota de veículos.



Na última quinta-feira (19), o sistema de transporte foi interrompido devido à série de ataques ocorridos no Estado, principalmente na região metropolitana. Ônibus foram incendiados e terminais invadidos. Os atentados ocorreram em retaliação à crise no sistema penitenciário. No domingo (22), nenhum ônibus saiu das garagens, deixando a população sem o serviço.



Com as chegada das Forças Armadas para auxiliar na segurança pública da capital potiguar, o número de atentados caiu. Ontem não houve registro de ataques a veículos.



O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município (Seturn) informou que caso a segurança seja restabelecida, a frota deverá circular em sua totalidade.