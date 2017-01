Ônibus circulam com frota completa nesta quarta-feira

Nominuto/Arquivo Os ônibus circulam normalmente nesta quarta-feira, após série de ataques criminosos que provocaram paralisação dos serviços na capital.

O serviço de transporte público voltou a atuar dentro da normalidade na manhã desta quarta-feira (25), na região metropolitana de Natal. Os ônibus saíram das garagens por volta das 4h30 e passam a operar com a frota completa.



Na noite de ontem (24), os veículos encerraram a circulação por volta das 19h30, o que prejudicou o retorno para casa de diversos trabalhadores. O serviço sofreu alterações desde a última quinta-feira (19), quando teve início a série de ataques criminosos, com incêndios a carros e ataques em terminais rodoviários.



Com o reforço das Forças Armadas no patrulhamento das principais vias da capital, a expectativa é que o serviço permaneça ininterrupto durante todo o dia.