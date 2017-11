Trens Urbanos não funcionarão no Feriado Nossa Senhora da Apresentação De acordo com a CBTU, o sistema estará disponível novamente na quarta-feira, a partir das 5h20.

O Sistema de Trens Urbanos de Natal não funcionará nesta terça-feira (21), feriado de Nossa Senhora da Apresentação.



De acordo com a CBTU, o sistema estará disponível novamente na quarta-feira (22), a partir das 5h20 na Linha Norte, no percurso Ceará-Mirim/Natal e 5h40 na Linha Sul, no percurso Parnamirim/Natal.