VLT: CBTU amplia grade horária e população terá mais uma viagem para Parnamirim

A partir de 1º de fevereiro a população dos municípios de Natal e Parnamirim contará com mais uma opção de horário no sistema de trens urbanos da capital, de segunda à sábado.



A CBTU ampliará sua grade horária, disponibilizando uma viagem às 10h da manhã, partindo da Estação Natal, no bairro da Ribeira, com destino a Parnamirim. Até então, esta viagem só estava disponível para população às quartas-feiras.

A ação faz parte do plano de desenvolvimento e melhoria do sistema de transporte de passageiros sobre trilhos da Região Metropolitana Potiguar, de acordo com Leonardo Diniz, Superintendente da CBTU NATAL, esta é apenas a primeira das ações previstas para 2017. “Estamos com um grupo de trabalho em andamento para incluir mais viagens em nossa grade operacional e pretendemos lançar a licitação para construção de duas novas estações na Linha Norte, ainda este ano”, afirmou.

Com a nova viagem, os usuários do sistema de trens passarão a contar com a oferta de 15 viagens diárias na Linha Sul, ligando Natal à Parnamirim.