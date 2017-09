ABIH realiza Road Show Regional na Paraíba e Pernambuco

Fomentar o desenvolvimento do turismo do Rio Grande do Norte, abrangendo as atividades a ela relacionadas, promovendo, assim, eventos como exposições, congressos, feiras, workshops e Road shows que contribuam para o aprimoramento da indústria hoteleira e divulgação do destino Rio Grande do Norte, fomentando, esse tem sido o foco da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte), que mais uma vez promoveu 03 workshops regionais nas cidades de João Pessoa, Recife e Caruaru, nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2017, respectivamente. O Road Show foi destinado aos agentes de viagens e operadoras de Turismo da região, com o objetivo de divulgar o Rio Grande do Norte e a infraestrutura hoteleira. A ação contou com a apresentação do destino, realizada pelo guia Thiago Dantas, além de sorteios de hospedagens.

“A ABIH cumpre mais uma etapa do seu trabalho de divulgação do destino, este já é o quinto evento realizado este ano, com o objetivo de capacitar agentes de viagem, e assim promover o Rio Grande do Norte. Só neste ano já fizemos workshops em 13 cidades, em 7 estados e 01 internacional, capacitando mais de 1.000 agentes de viagens. Esta ação está sendo realizada com o apoio e parceria da hotelaria através da ABIH e seus associados, setor que se dedica a fortalecer toda a cadeia do turismo do RN, sendo importante ressaltar as parcerias, como o da Prefeitura de Santa Cruz, do Governo do Estado, por meio da Emprotur e Setur, Fecomércio, Natal Convention Bureau e Prefeitura do Natal”, destacou José Odécio Jr, presidente da ABIH.

A secretária Municipal de Turismo de Santa Cruz, Marcela Pessoa destacou a importância da ação, “o Road Show Regional é de suma importância para o destino do município de Santa Cruz. Hoje, nosso maior público, depois do Rio Grande do Norte, é Pernambuco e Paraíba. Se fazer presente neste tipo de evento nos aproxima do agente de viagem e operador, conseguimos dessa forma apresentar os atrativos da nossa cidade, além da rede de contatos que se faz num evento deste tipo”.

O evento reuniu cerca de 150 agentes de viagem, além das operadoras CVC, Foco Operadora, Classic Operadora, G7 Operadora de Viagens, Prime, Masterop e Discovery.

Os expositores potiguares foram: Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, Praiamar Natal, Holiday Inn Express Natal Ponta Negra, Red Roof Inn, Pipa Lagoa Hotel, ESuites Vila do Mar, SERHS Natal Grand Hotel, Chalet Suisse Apart Hotel , Beija Flor Resort & Spa, Costa Sol Pipa, Hotel Bruma, Hotel da Pipa, Praia Bonita Resort & Conventions, Porto Suítes Natal, Natal Dunnas Hotel, Best Western Premier Majestic Ponta Negra Beach, Bello Mare, Hotel Marsol Beach Natal, Imirá Plaza Hotel & Convention, Visual Praia Hotel, Rifóles Praia Hotel, Marazul Receptivo.

Promovido pela ABIH, o Road Show conta com o apoio da Prefeitura de Santa Cruz e Governo do Estado, por meio da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Fecomércio Natal Convention Bureau e Prefeitura do Natal.