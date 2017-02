ABIH registra perspectiva de ocupação de 81% para o Carnaval em Natal

A pesquisa prévia realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) nos meios de hospedagem associados sobre a ocupação hoteleira durante o carnaval registrou em Natal 81% de ocupação para o período, e em Pipa, 83,5%.

“O destino é sempre procurado nesse período, e o carnaval historicamente é uma excelente data para a hotelaria, sempre registramos uma boa ocupação", destacou José Odécio Jr, presidente da ABIH.A Associação ressaltou também o importante trabalho de parceria na divulgação do destino realizado entre o Governo do Estado e a iniciativa privada, e ainda os esforço do Município de Natal em promover o Carnaval na cidade.Para José Odécio, todas as ações que beneficiam o turismo merecem os aplausos, e a união entre os entes públicos e a iniciativa privada, certamente, fortalece o setor e traz benefícios para a população.