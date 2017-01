Ocupação média dos hotéis do RN teve queda de apenas 3% em 2016

Ricardo Júnior/Nominuto.com José Odécio acredita que 2017 ainda será um ano difícil, mas aposta na união dos setores do turismo para seguir superando as dificuldades econômicas.

A recessão econômica vem prejudicando o setor turístico do Rio Grande do Norte, mas a crise não tem afetado o turismo tão fortemente como em outros setores, isso porque, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Industria de Hotéis no Estado, José Odécio, a ocupação média dos hotéis do Estado teve uma queda discreta em 2016.

“No ano de 2015 nós tivemos uma ocupação média de 66% durante todo o ano, já em 2015 a ocupação ficou em cerca de 63%, foi uma perda mínima, mas que só foi possível porque os hotéis e as empresas de viagens tem reduzido tarifas para atrair o turista”, comentou.

Por outro lado, como consequência da redução de tarifas e da crise econômica enfrentada pelo país, os hotéis realizaram ajustes financeiros no último semestre de 2016 – que acabaram acarretando em demissões de funcionários. “Esses ajustes foram feitos entre setembro e outubro deste ano e infelizmente não tivemos contratações para este período de verão”, revela Odécio.

O presidente da ABIH também destacou a importância do investimento feito pelo estado em promoção dos polos turísticos do Estado, assim como em medidas importantes como a isenção do ICMS da Querosene da Aviação para voos charters para o RN e a divulgação dos destinos na revista Tap, por exemplo.