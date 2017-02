Ocupação média dos hotéis em Natal foi de 84,4% em janeiro

A crise que o Brasil vem atravessando tem prejudicado vários setores da economia, assim como o setor turístico do Rio Grande do Norte, porém, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH), a crise não tem afetado a hotelaria tão fortemente como em outros setores.



A ocupação média dos hotéis em Natal no mês de Janeiro foi de 84,4%, registrando uma queda de dois ponto percentuais quando comparada ao mesmo período de 2016. Pipa registrou uma ocupação média de 85%.

“Apesar da grave crise do País, a ocupação de Janeiro foi bastante positiva, mas devemos considerar que tal número só foi possível graças às ações de promoção e divulgação que fizemos em parceria com o Governo do Estado, bem como as promoções que foram feitas pelos hotéis, reduzindo as tarifas em mais de 20%. Ou seja, enquanto comemoramos a alta ocupação, nos preocupamos com o preço da nossa tarifa média, que é uma das mais baixas do País, considerando os destinos que concorrem com Natal”, disse o presidente da ABIH-RN, José Odécio Júnior.

José Odécio também destacou a importância da parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada, “estamos concentrando os esforços para a divulgação do destino em 2017 e esperamos contar nesse aspecto com a parceria do Governo e prefeituras dos municípios que se destacam no turismo, como Natal, Tibau do Sul, Extremoz e Maxaranguape, para que assim, possamos nos unir cada vez mais buscando o fortalecimento do turismo, fomentador de emprego e renda, e gerador de impostos, visando o enfrentamento da crise e a baixa estação, que já dá sinais de muita preocupação”.