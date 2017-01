Reativação do Aeroporto viabiliza turismo de 25 cidades brasileiras para Mossoró

O Governo do RN cumpriu a meta de reativação do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró e já com anúncio de voo inaugural previsto para 12 de abril, com regularidade diária para Recife e de Recife para conhecer o potencial cultural e turístico de Mossoró.

O titular da pasta estadual de Turismo, Ruy Gaspar, ressalta que a ação é fruto de um trabalho de dois anos desenvolvido pelo governador Robinson Faria e pela Secretaria de Estado do Turismo do RN. “Mais uma promessa de governo cumprida pelo Governo e uma meta da nossa secretaria concretizada”.

Ruy Gaspar lembra que em 6 de fevereiro de 2015 aconteceu a primeira visita do governador e do secretário com o diretor da companhia Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento, responsável pela viabilização de voos. Na oportunidade foi exigida a reforma do aeroporto e a consequente aprovação e liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), além da mesma postura adotada pelos estados do Ceará e Pernambuco de redução do ICMS no querosene de aviação, de 17% para 12%.

“Pouco mais de 20 dias depois, em 28 de fevereiro, o governador anunciou essa redução, pleiteada pelo trade do nosso Estado há anos. E desde então procuramos viabilizar a reforma do aeroporto para atender as exigências da ANAC. Houve outras várias reuniões, inclusive com a presença do presidente da companhia, Antonoaldo Neves, que sempre reiterou o interesse por Mossoró”, ratificou o secretário.

O governador Robinson Faria e o secretário Ruy Gaspar estiveram presentes à reinauguração do Aeroporto Dix-Sept Rosado, dentro de uma ampla agenda de ações promovidas pelo executivo estadual em Mossoró.

O voo diário da Azul será realizado pela aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 assentos. As viagens terão duração aproximada de uma hora e meia (via terrestre a duração pode durar até sete horas). A estimativa da companhia é que Mossoró possa ser acessada por várias outras regiões do país, já que Recife é o principal centro de distribuição de voos da Azul no Nordeste, já com 25 cidades brasileiras atendidas, além de Orlando, nos Estados Unidos.