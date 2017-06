Secretaria Municipal de Turismo participa de evento na Alemanha

A secretária municipal de Turismo, Christiane Alecrim participa nesta terça (20) do 2º dia do evento da Delegação Técnica de Turismo à Renânia-Palatinado que acontece na Alemanha.



Nesta terça-feira (20) às 8h30 horas aconteceu a visita ao DLR Beenkastel-Kues, um dos seis centros de serviços na carteira do Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, alimentação, viticultura e florestas. O centro de serviços tem como tarefas principais o desenvolvimento rural, fomento de investimentos, desenvolvimento do mercado para fazendas e vários tipos de pesquisa.



No segundo momento, a secretária participou do Workshop II, na qual foi abordado o tema: Gestão do Turismo e desenvolvimento de destinos turísticos, com o palestrante Dr. Rembert Gugel, com a participação da Câmara da Indústria e Comércio de Trier e a escola profissionalizante de Cochem.



A escola de formação profissional (Cochem) atua como parceiros da formação nas empresas, trabalha com uma educação básica e técnica, proporcionando qualificações profissionais e, sob certas condições, um ensino secundário qualificado. A escola tem a missão de ajudar os alunos a cumprir as tarefas na profissão e a moldar o mundo do trabalho e da sociedade em termos econômicos e ecológicos, capacitando para a responsabilidade e aprofundando a educação em geral.



Por fim, a apresentação da Agência Estadual para o Desenvolvimento Turístico Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH, conceito para definição de públicos e de comunicação “Rede de Turismo com uso de uma plataforma de reservas; possíveis forma de cooperação entre RLP e o RN.