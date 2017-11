Senac leva delegação do RN para conhecer projetos turísticos inovadores no Sul do País

O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, coordena delegação técnica com representantes dos municípios de Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso, que, até sábado (11), estará nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para conhecer cases de sucesso no desenvolvimento de destinos turísticos.

A ação faz parte de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio e o estado da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento do turismo local.

Segundo o consultor de longo prazo da Câmara de Comércio e Indústria da cidade de Trier (EIC Trier), Andreas Dohle, o foco é entender o funcionamento do Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL).

Lançado em 2012 pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Santa Catarina (FACISC), o Programa tem com foco na implementação de ações para fortalecimento de municípios de pequeno e médio porte. Formado por Conselho e Câmara Técnicas, a iniciativa une os setores atuantes no segmento, como repartições públicas, iniciativa privada e técnicos, para trabalharem de forma conjunta. A iniciativa já foi implementa com sucesso em mais de 15 municípios de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Fraiburgo, Penha.

Outra cidade visitada será Rolante, no Rio Grande do Sul, também com foco nos impactos positivos do Programa DEL.

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, explica que o objetivo é implementar, por meio do Senac, o Programa DEL - Turismo nos municípios norte-rio-grandenses. Como articuladores da parceria entre o estado alemão da Renânia Palatinado e o Rio Grande do Norte, entendemos que esta ação permitirá aos setores públicos e privados, uma atuação mais estruturada no Turismo, permitindo que ele cresça e de uma maneira mais independente”, afirmou.

Participam da viagem, por São Miguel do Gostoso, o prefeito, José Renato Teixeira de Souza, e a Secretária Municipal de Turismo, Janielle Linhares da Silva; por Tibau do Sul, a presidente da Câmara Municipal, Célia Maria Marinho Carneiro da Câmara, e a secretária de turismo, Elizabeth Susana Bauchwitz; o consultor do EIC Trier, Andreas Dohle, e o Assessor da Diretoria do Senac, Estácio Guimarães.