Setur leva projeto Praia Limpa à Maxaranguape

Após um projeto piloto com mais de 100 kg de lixo recolhido nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, no mês de setembro, a equipe da Secretaria de Estado do Turismo se prepara agora para a segunda edição do ‘Praia Limpa Começa Aqui’. Dessa vez, o município de Maxaranguape será contemplado.

Após reuniões e palestras com gestores e moradores da cidade, a programação foi montada e será distribuída durante cinco dias em três distritos de Maxaranguape. A partir da próxima terça-feira (14) serão realizadas capacitações para professores em Maracajaú. Ações também serão realizadas em Caraúbas e Ponta Gorda.

“O projeto piloto foi muito satisfatório para nós. Conseguimos trabalhar não só a limpeza das praias, mas principalmente a conscientização ambiental da comunidade para que preservem um bem que é e será seu no futuro também”, destacou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar.

No último mês de setembro, o Praia Limpa reuniu 300 alunos oriundos de 11 escolas de Baía Formosa e Canguaretama, que durante algumas horas da manhã recolheram 108 kg de lixo espalhados nas praias. Antes da ação foram organizadas mobilizações, oficinas, bate papos com estudantes e gincanas com temáticas ambientais.

Na oportunidade, o presidente da Emprotur, Manuel Gaspar, lembrou que hoje em dia é impossível falar em turismo sem mencionar o meio ambiente, sobretudo o turismo ecológico. “A comunidade que entender a importância do meio ambiente ao turismo, seguramente estará à frente no processo de geração de empregos que, provavelmente, vocês mesmos poderão usufruir mais à frente”, reforçou.

Integram a equipe da Setur, a coordenadora da Assessoria Técnica, Carla Dutra, a subcoordenadora de Fortalecimento Profissional, Cristiane Dantas, e Mércia Motta, chefe da Unidade Instrumental de Finanças. A ação conta com a parceria do Idema, da Secretaria Estadual de Educação e da Prefeitura de Maxaranguape.