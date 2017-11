Dnit analisa interdição de duas faixas da BR-101 a partir do dia 18

Reprodução Expectativa da superintendência regional do Dnit é de concluir todas as obras até dezembro de 2018.

O Departamento Nacional de Insfraestrutura de Transportes (Dnit), no Rio Grande do Norte, analisa a interdição, por cinco meses, a partir de 18 de novembro, de duas faixas da BR-101, no trecho que vai do Pórtico de Natal até o semáforo próximo à loja Leroy Merlin.

A interdição é necessária, de acordo com o Dnit, para cumprir o calendário de obras de melhorias que estão sendo realizadas na BR-101 de Natal. Esta nova etapa compreende a construção do viaduto que vai interligar as avenidas Abel Cabral e Maria Lacerda Montenegro à rodovia federal, além da construção de uma passagem inferior.

A expectativa da superintendência regional do Dnit é de concluir todas as obras que, até o momento, têm 46% do total já concluído, até dezembro de 2018.

