Mais de 46 mil candidatos faltaram no segundo dia de provas do Enem no RN

Reprodução O segundo domingo de provas do Enem foi considerado tranquilo, sem a costumeira correria dos atrasados.

Ontem foi o segundo e último dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2017 e mais de 46 mil candidatos faltaram ao Exame no Rio Grande do Norte. Apesar do alto índice de faltosos, 29% dos quase 160 mil inscritos, o Estado ficou entre os 5 da federação com menor abstenção, abaixo, inclusive, da média nacional, que foi de 32%.

No geral foi um dia tranquilo de provas, sem correria de atrasados. O transporte de malotes, antes e depois da prova, também foi realizado sem nenhuma alteração.

O gabarito extraoficial já esta disponível para consulta e o gabarito oficial do Enem e os cadernos de questões de cada dia serão divulgado na próxima quinta-feira, dia 16, no Portal do Inep e no aplicativo do Enem. Já o Boletim de Desempenho, que traz as notas individuais dos participantes, somente dia 19 de janeiro de 2018.