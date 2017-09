Motoristas devem ficar atentos à interdição na marginal que dá acesso ao conjunto Cidade Satélite

Reprodução Condutores de veículos estão sendo orientados a utilizar vias alternativas para acessar o conjunto Cidade Satélite.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Norte (DNIT) interditou a via lateral da BR-101 que dá acesso ao bairro de Cidade Satélite, através da Avenida dos Caiapós.



O motivo é a continuidade das obras remanescentes e complementares da rodovia, com a execução dos serviços de drenagem de águas pluviais, terraplanagem e pavimentação. A previsão é que a interdição dure até março de 2018, quando as obras de execução do viaduto na altura da Avenida Abel Cabral e da passagem inferior na Avenida Maria Lacerda devem ser concluídas.

Os condutores de veículos estão sendo orientados a utilizar vias alternativas para acessar o bairro. No sentido Natal-Parnamirim, os motoristas podem usar a agulha de saída da BR-101 localizada após a passarela da Avenida Abel Cabral e seguir na rua Cidade do Sol.

No sentido Parnamirim-Natal, os condutores devem seguir até o viaduto de Neópolis, o sinal de retorno funcionará somente para voltar a Parnamirim pela via principal. A interdição no acesso a Avenida Maria Lacerda pela marginal da rodovia continua e os motoristas precisam seguir até o viaduto de Emaús.

FS.