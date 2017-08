NatalPrev abre novo prazo para Censo Previdenciário a partir de amanhã

Reprodução Atendimento será realizado de forma presencial na sede do Natalprev, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Petrópolis.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Natal (NatalPrev), vai abrir nos dias 29, 30, 31 de agosto, um novo prazo para realizar o Censo Previdenciário. O atendimento será realizado de forma presencial na sede do NatalPrev, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 336 – Petrópolis, Edifício Prefeito Agnelo Alves, no horário de 9h às 16h, sem a necessidade de agendamento prévio.



A medida foi tomada para atender à grande procura por parte de servidores ativos, inativos e de pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município do Nata, para realizar o Censo, mesmo após o encerramento do prazo, estabelecido pelo Decreto nº. 11.225, de 19 de abril de 2017.

Essa é a última oportunidade para quem deixou de fazer o Censo Previdenciário e regularizar sua situação funcional junto ao Instituto. Encerrado esse novo prazo, que não será prorrogado, o NatalPrev vai proceder a abertura de processos administrativos de suspensão da remuneração dos que não atenderem à convocação.



