STTU pretende intensificar fiscalização por videomonitoramento

TV Nominuto No total, serão 54 câmeras com gestão compartilhada entre a STTU e a Guarda Municipal.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana pretende intensificar a fiscalização das principais vias de Natal com a instalação de 40 novos equipamentos de monitoramento em 26 pontos da capital.

De acordo com o secretário adjunto da STTU, Valter Pedro, as notificações terão início a partir de setembro, após a conclusão das placas indicativas e da realização de campanha educativa.

No total, serão 54 câmeras com gestão compartilhada entre a STTU e a Guarda Municipal. Cada câmera tem alcance de até 500 metros do ponto onde está instalada.

Algumas das principais avenidas como a Salgado Filho, Prudente de Morais, Bernardo Vieira e Romualdo Galvão, além da Ponte Newton Navarro, já contam com câmeras de fiscalização.

Segundo a STTU, as imagens possuem boa resolução e garantem a identificação das placas dos veículos, além de ajudar na segurança pública no momento de identificar alguma situação de risco junto às pessoas nas vias.

Confira o vídeo:





AMS