Tema da redação do Enem 2017 surpreende candidatos e professores

O tema da redação deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) surpreendeu professores que trabalharam na preparação dos alunos e também os candidatos que tiveram que falar sobre os Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil.

Para o professor de Português e Redação, João Maria de Lima, a proposta foi uma surpresa negativa já que nem o próprio Ministério da Educação divulga políticas públicas sobre o assunto.

O professor e diretor do Over Colégio e Curso, Carlos André, considerou bem elaborada a prova objetiva.

O primeiro dia de provas foi considerado tranquilo em Natal. Do ponto de vista geral, de acordo com MEC, dos 6,73 milhões de inscritos, 30,2% não compareceram ao primeiro dia de provas. Próximo domingo as provas são com questões de matemática e ciências da natureza.

