Vejo a notícia sobre a audiência pública de apresentação do projeto de restauração e requalificação do Estádio JL, e chego a uma conclusão: é o melhor que temos.

O que não pode continuar é o abandono, descaso, absoluto descado da FNF, desde que José Vanildo da Silva assumiu a entidade em 2007.

O gramado e arquibancada de madeira não podem ser retirados. Podemos ter um museu do futebol, outras atividades físicas, escolinhas de futebol...enfim.

É preciso fazer alguma coisa para manter o berço de nosso futebol, a nossa história, que começou em outubro de 1928.

E, claro, se o Governo não cumprir o prometido, a cobrança continua. Quem sabe, um dia...

Nada a ver com hospitais, segurança, educação, é obrigação do gestor oferecer tudo à população que o elegeu.

Veja abaixo:

O Governo do Estado realizou, na noite desta quarta-feira, 24, audiência pública para apresentar o termo de referência que subsidiará o edital do concurso público nacional para a escolha do projeto de restauração e requalificação do Estádio Juvenal Lamartine, em Natal.

O evento, organizado pelo Gabinete Civil em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), aconteceu no auditório central do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN).

O termo - ainda preliminar e passível de alterações - aponta todas as especificações técnicas atuais do estádio, o que o Estado espera do local, e o que não poderá ser feito, em razão de se tratar de um patrimônio tombado. “Terá um museu do futebol, área de convivência, espaço para outras atividades físicas e atividades culturais. Não pode demolir o gramado nem a arquibancada de madeira que terá que passar por um processo de restauração”, explicou a procuradora estadual Marjorie Madruga, que conduziu a apresentação.

“O governador tinha um compromisso com a população em relação a algumas áreas que deveriam ser utilizadas por todos. Aos poucos ele vai conseguindo concretizar isso”, destacou a secretaria-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, que ressaltou ainda a importância desse projeto ser construído dentro de um processo democrático e participativo que envolve toda a sociedade. O secretário de Infraestrutura Jader Torres também acompanhou a audiência.

As sugestões colhidas na ocasião serão estudadas e podem ser incluídas no termo. Somente após a finalização do documento, será lançado o edital do concurso público nacional.