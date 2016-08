Serão disponibilizados 200 ingressos por show, com distribuição de senhas 30 min antes do espetáculo.

Amanhã (26), a cantora, compositora e bandolinista fluminense Nilze Carvalho e banda apresentam repertório de choro e samba. No sábado (27), haverá apresentação de Leci Brandão e Tantinho da Mangueira, com o quarto show do projeto O Século de Samba na Casa Brasil. Os artistas apresentam músicas típicas de partido alto, derivado do processo de modernização do samba urbano do Rio de Janeiro.

No domingo (28), a cantora Fafá de Belém encerra a programação cultural da semana com espetáculo que inclui músicas de seu disco mais recente Do Tamanho Certo para o meu Sorriso, vencedor do 27º Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Álbum e Melhor Cantora.

Eventos

Amanhã (26), no auditório do Armazém 1, o Ministério do Esporte abre o Campeonato de Esportes Eletrônicos. Haverá painel sobre o desenvolvimento do esporte eletrônico no Brasil e no mundo, seguido de debate com mediação do presidente do Comitê Brasileiro de Desportos Eletrônicos (CBDEL), Daniel Cassi - 65 atletas divididos em três modalidades (por equipes ou individual) participarão das competições.

No mesmo dia, às 15h30, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, lança, em parceria com a Fundação Palmares, a campanha Filhos do Brasil contra a Discriminação Religiosa.

No dia 29, segue a programação musical com a apresentação do espetáculo Relíquia do Funk, às 19h.

Já no dia 30, o Espaço Multiuso, no Armazém 1, terá o seminário Como Atrair Fundos de Participação para a sua Empresa, às 14h. No mesmo local, haverá o seminário Móveis: exportação, tecnologia e design brasileiro.

Dia 1º de setembro, a cantora Áurea Martins e o Quinteto dos Tempos do Carioca da Gema se apresentam. No dia 3, entre outras atrações, haverá oficina de percussão e dança do samba de raiz, no Espaço Gastronômico.

Até o dia 6 de setembro, a Casa Brasil funcionará das 14h às 20h. Durante a Paralimpíada, entre os dias 7 e 18 de setembro, o horário de funcionamento será das 10h às 20h.

Melhor casa de hospitalidade

O público poderá escolher até o dia 12 de setembro a casa de hospitalidade preferida da Olimpíada Rio 2016. A enquete será feita exclusivamente pela internet. A casa que receberá mais votos vai receber uma menção honrosa.

A votação faz parte da iniciativa que irá premiar as melhores casas de hospitalidade, que foram abertas pelos países participantes dos jogos, oferecendo shows, exposições e até degustações para quem assistiu aos evento esportivo no Rio.

No entanto, o voto popular não será contabilizado no prêmio Melhores Casas de Hospitalidade Rio 2016, organizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, da Empresa Olímpica Municipal (EOM) e da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura carioca.

“Nós vimos que as casas foram um fenômeno grande junto à população. A expectativa de número de visitantes triplicou nos primeiros dias, nós resolvemos abrir uma enquete popular para saber das pessoas quais eram as casas preferidas”, disse a coordenadora do concurso e assessora de Relações Internacionais da associação comercial, Marylis Fantoni.

Das 54 casas de hospitalidade que abriram as portas na capital fluminense a cariocas e turistas durante a Olimpíada, incluindo a Casa Brasil, 34 se inscreveram para participar do prêmio.

O prêmio tem cinco categorias: promoção de cultura, legado, inovação, promoção de negócios e confraternização.

Uma comissão julgadora formada por representantes da associação, da sociedade civil, da Subsecretaria de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e da Coordenadoria de Relações Internacionais da prefeitura. Os prêmios serão entregues pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman, e pelo presidente da associação, Paulo Protásio, no próximo dia 14, durante o evento Sports Flame – Os Negócios Gerados com o Esporte.